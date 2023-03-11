ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, MEB kadro ve branş dağılımını açıkladı mı?

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. 2023 öğretmen atama takvimi MEB tarafından henüz açıklanmadı. İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları konusunda henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir açıklamada bulunulmadı. Fakat, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada mutlaka yeni öğretmen istihdamları olacağını ifade etmişti.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI HAKKINDA KADRO VE BRANŞ DAĞILIMINI AÇILADI MI?

Bakan Özer, öğretmen atamalarında branş ve kadro dağılımına ilişkin yaptığı açıklamada rehber öğretmenlere her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını da söylemişti.

Bakanlık, öğretmen alımı yapılacak kadroları ihtiyaçları doğrultusunda belirliyor.

2022'de okul öncesi eğitime öncelik verilirken bu sene rehber öğretmen sayısında artış olacağı öngörülüyor.

