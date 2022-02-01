YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Öğretmen atamaları sonrası otobüs bileti satışları ikiye katlandı

Öğretmen atamaları sonrası otobüs bileti satışları ikiye katlandı

01.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun, atamaların açıklandığı saat 16.00 itibarıyla siteye yapılan ziyaretlerin yüzde 50, otobüs bileti aramalarının ise 2,5 kat arttığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Enuygun verilerine göre, dün gerçekleşen 15 bin öğretmen atamasının ardından otobüs bileti satışları 2 kat arttı.

Enuygun'dan yapılan açıklamada, atamaların duyurulduğu saat 16.00 itibarıyla siteye yapılan ziyaretlerin yüzde 50, otobüs bileti aramalarının ise 2,5 kat arttığı belirtildi.

Buna göre, atamaların açıklanmasının ardından en çok tercih edilen rota Rize-Trabzon olurken, bu rotayı sırasıyla Adana-Antalya, Ankara-Bodrum, Ankara-Şereflikoçhisar ve Van-Elazığ rotaları izledi. En çok otobüs bileti alınan şehirler ise Ankara, Trabzon, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Nevşehir oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyorTrakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Düzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandıDüzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Olgaç Eczanesi
Arnavutkoy
Çakır Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.