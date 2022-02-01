Öğretmen atamaları sonrası otobüs bileti satışları ikiye katlandı

İSTANBUL (AA) - Enuygun verilerine göre, dün gerçekleşen 15 bin öğretmen atamasının ardından otobüs bileti satışları 2 kat arttı.
Enuygun'dan yapılan açıklamada, atamaların duyurulduğu saat 16.00 itibarıyla siteye yapılan ziyaretlerin yüzde 50, otobüs bileti aramalarının ise 2,5 kat arttığı belirtildi.
Buna göre, atamaların açıklanmasının ardından en çok tercih edilen rota Rize-Trabzon olurken, bu rotayı sırasıyla Adana-Antalya, Ankara-Bodrum, Ankara-Şereflikoçhisar ve Van-Elazığ rotaları izledi. En çok otobüs bileti alınan şehirler ise Ankara, Trabzon, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Nevşehir oldu.
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