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Öğretmen seminerleri online mı olacak? Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? Bakan Tekin açıkladı!

23.10.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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Kasım ara tatili öğretmen seminerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda yüz yüze yapılacaktı. Ancak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi. Peki, Öğretmen seminerleri online mı olacak? Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

Kasım ara tatili öğretmen seminerlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimcileri de yakından ilgilendiren Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri gerçekeştirilecek. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Mesleki Çalışma Dönemi' başlıklı yazısında seminer programının yüz yüze gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ancak konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den güncel bir açıklama geldi. Peki, Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

Öğretmen seminerleri 1

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

''Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Seminer dönemiyle ilgili alınan kararı duyuran Bakan Tekin "Online yapılacak" dedi.

Konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Tekin’in açıklaması şöyle:

“Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir program yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum’da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.''

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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