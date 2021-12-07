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Öğretmenden öğrencileri için engelleri kaldıran projeler

07.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak, hazırladığı projelerle özel öğrencileri geleceğe hazırlıyor - Hüseyin Bozlak: - "Şu ana kadar 40 civarında proje hazırladım. Bu çalışmalarla öğrencilerimi topluma nasıl kazandırabilirim, özgüvenlerini nasıl yüksek tutabilirim diye yola çıktım" - "Projelerimizde öğrencilerle birlikte iş yerinde eğitim için lokanta ve otellere gittik. Oradaki usta ve şeflerimizden eğitim aldık. Gittiğimiz fırında pide yapımını öğrendik"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli öğretmen Hüseyin Bozlak, zihinsel engelli öğrencilerinin sosyalleşmesi ve hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla son 3 yılda 40'a yakın proje hazırladı.

Zihinsel engelli öğrencileri için çaba sarf eden Bozlak, özel öğrencilerinin gözlerindeki ışıltı, neşe ve mutluluğu artırmak için projeler hazırlamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlarla bazı çalışmalara imza atan Bozlak, sadece kendi öğrencileriyle değil, Türkiye'nin farklı okullarında eğitim alan öğrencilerle de çevrim içi bir araya geldi.

Öğrencileriyle gezi düzenleyen, bayramlarda şeker yapan, yurt içi ve yurt dışındaki okullarla yöresel lezzetleri tanıtan Bozlak, öğrencilerin ailelerini de bu projelere dahil ederek bir bütünlük oluşturmaya çalıştı.

Bozlak, AA muhabirine, projeleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüzlerce öğrenciyi buluşturduğunu söyledi.

Projelerinin önemini anlatan Bozlak, özel öğrencileri için farklı zamanlarda hem sosyalleşmeleri hem de iş hayatına girebilmeleri için çeşitli projeler hazırladığını belirtti.

Bozlak, çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 40 civarında proje hazırladım. Bu çalışmalarla öğrencilerimi topluma nasıl kazandırabilirim, özgüvenlerini nasıl yüksek tutabilirim diye yola çıktım. Türkiye'nin farklı okullarındaki öğretmen arkadaşlarımızla eTwinning projeleri yapmaya başladık. Ailelerimiz de çok mutlu çünkü öğrencilerimizi sanal ortamda öğretmen ve diğer öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz için bu çok güzel bir deneyim oluyor. Projelerimizde genel olarak yöresel yemekler yapıyoruz. Bu sene Fransa ile ortak projemiz var, dünya mutfağına açıldık. Gezi programları düzenledik. 'Kiminin Duası Projesi' ile Çanakkale ve İstanbul'a gittik. Ardından Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Bazı projelerimizde öğrencilerle birlikte iş yerinde eğitim için lokanta ve otellere gittik. Oradaki usta ve şeflerimizden eğitim aldık. Gittiğimiz fırında pide yapımını öğrendik. Kafeye gittik çay, kahve sevisi nasıl yapılır, onu öğrendik. Bununla beraber TÜBİTAK'ın bilim fuarlarında öğrencilerle etkinlik düzenliyoruz."

Sergi açılışı, su israfı, şiir yazma, kitap okuma, kayak, at binme gibi etkinliklerin yer aldığı projelerle öğrencilerin sosyalleştiğine değinen Bozlak, okul, öğrenci, veli, sivil toplum kuruluşları ve işletme iş birliğinin önemini anlattı.

Bozlak, yapılan projelerle öğrencilerin toplumda kendilerini ifade etmesinin kolaylaştığını, deneyimli hale geldiğini ve kazandıkları tecrübelerle işletmeler tarafından aranan öğrenciler haline geldiğini dile getirdi.

Ders işlenmediği günlerde okulda eTwinning çalışması yapıldığına değinen Bozlak, başka illerden bazı velilerin çocuklarını okullarına kaydettirmek istediğini de sözlerine ekledi.

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