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Öğretmenler Günü Çeşme’de törenle kutlandı

İZMİR HABERLERİ  | 24.11.2020 13:01 | Son Güncelleme

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni 24 Kasım 1928’de kabul edişi nedeniyle, 1981 yılından beri kutlanan Öğretmenler Günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve sosyal mesafe, maske kurallarına dikkat edilen resmi törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni 24 Kasım 1928’de kabul edişi nedeniyle, 1981 yılından beri kutlanan Öğretmenler Günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve sosyal mesafe, maske kurallarına dikkat edilen resmi törenle kutlandı. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, okul müdürleri, öğretmenler, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katıldığı resmi tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından gerçekleştirildi.
Tören, Çağdaş Yaşam Ovacık Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Aliye Fatah tarafından okunan şiir ile sona erdi.

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