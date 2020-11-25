YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Öğretmenler gününde anlamlı ziyaret

Öğretmenler gününde anlamlı ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.11.2020 10:54 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İlkokul Öğretmeni Sadiye Çiriş’i ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İlkokul Öğretmeni Sadiye Çiriş’i ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Baydilli ilkokul öğretmeni Sadiye Çiriş ve öğretmen eşi Akif Çiriş’i evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. İlkokul öğretmeniyle bir süre sohbet eden Baydilli, kendisine verdiği emekler için Sadiye öğretmene teşekkür etti. Öğretmenlik mesleğinin saygıdeğer bir meslek olduğunu belirten Baydilli, “Bugün öğretmenler günü vesilesiyle üzerimde çokça emeği olan ilkokul öğretmenim Sadiye hocamızı ziyaret etmek istedim. Hz. Ali’nin dediği gibi ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturuyla öğretmenlerimizi her zaman baş üstünde tutmamız gerekiyor. Sadiye öğretmenim de bana çok şey katmıştır. Ona çok teşekkür ediyorum. Sadiye hocamız ve değerli eşi Akif hocamız ile birlikte tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Baydilli’nin ilkokul öğretmeni Sadiye Çiriş de ziyaretlerinden ötürü Başkan Baydilli’ye teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:17
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:36

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Emel Eczanesi
Haliliye
İlyas Eczanesi
Haliliye
Yunus Emre Eczanesi
Haliliye
Cemiloğlu Eczanesi
Eyyubiye
Rehber Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.