YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Öğretmenler ve öğrenciler uyuşturucu hakkında bilgilendirildi

Öğretmenler ve öğrenciler uyuşturucu hakkında bilgilendirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:07 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlı bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve geleceğin teminatı gençleri uyuşturucudan ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere ve öğretmenlerine bilgilendirme yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlı bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve geleceğin teminatı gençleri uyuşturucudan ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere ve öğretmenlerine bilgilendirme yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de narkotik maddelerle ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından Narkotik köpeği ‘Dora’ ve eğitimci personel ile birlikte araç içerisinde gizlenmiş uyuşturucu maddenin bulunmasına yönelik olarak uygulamalı tatbikat yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan açıklamada geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin her türlü zararlı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Karabük Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:08
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
20:01

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Nurcan Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Safranbolu Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Karabük ve ilçelerinde eğitim ve öğretime kar engeli

Karabük ve ilçelerinde eğitim ve öğretime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.