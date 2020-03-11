YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 11.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve beraberindeki aday öğretmenler ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve bu yıl ataması yapılarak görevlerine başlayan 34 aday öğretmen okul dışı faaliyetler kapsamında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.

Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve beraberindeki aday öğretmenler ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.
Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve bu yıl ataması yapılarak görevlerine başlayan 34 aday öğretmen okul dışı faaliyetler kapsamında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti. Makam odasında öğretmenleri kabul eden İl Emniyet Müdürü Tuğ, teşkilatın hedefleri ve faaliyetleri hakkında öğretmenleri bilgilendirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğ, öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu.

Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Karabük Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Uygar Eczanesi
Besbinevler
Hazel Eczanesi
Safranbolu
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.