YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı

Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir grup öğretmen, öğrencileri için gıda paketi hazırlayarak alışveriş çeki hediye etti.Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğretmenleri, gönül köprüsü çalışmaları kapsamında 60 öğrenciye gıda yardım kolisi ile 20 adet 50 TL’lik, 10 adette 100 TL’ilk alışveriş çeki dağıttık.

Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı

Afyonkarahisar’da bir grup öğretmen, öğrencileri için gıda paketi hazırlayarak alışveriş çeki hediye etti.
Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğretmenleri, gönül köprüsü çalışmaları kapsamında 60 öğrenciye gıda yardım kolisi ile 20 adet 50 TL’lik, 10 adette 100 TL’ilk alışveriş çeki dağıttık. Hamidiye Ortaokulu Müdürü Nevzat Çakar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Katkısı olan herkese teşekkürler. Dağıtım yapılırken sınıf öğretmenleri sınıflarındaki ihtiyaç sahibi öğrencileri tarafıma attılar en ihtiyaç sahibi olandan başlayarak dağıtımı gerçekleştirdik katkısı olan bu konuda desteklerini esirgemeyen Hamidiye Ortaokulu öğretmenlerine Hayırsever arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çok güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz öğretmenlerine bu zor günlerinde karşılarında görünce çok memnun oldular ve unutulmayacak bir anı yaşandı” diye konuştu.

Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Çobanoglu Eczanesi
Merkez
Demırbas Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Özdemir Eczanesi
Dinar
Daştan Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.