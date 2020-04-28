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Öğretmenlerden Vefa Grubuna gönüllü destek

KARABÜK HABERLERİ  | 28.04.2020 21:13 | Son Güncelleme

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım amacıyla Safranbolu Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idareci ve öğretmenler gönüllü destek veriyor.Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan idareci ve öğretmenler, uzaktan eğitim saatleri dışında Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna fiili olarak yardımlarda bulunarak, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "İlçemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve evlerinden çıkamayanların, mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarında öğretmenlerimiz ve idarecilerimizde birlikte hizmet veriyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım amacıyla Safranbolu Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idareci ve öğretmenler gönüllü destek veriyor.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan idareci ve öğretmenler, uzaktan eğitim saatleri dışında Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna fiili olarak yardımlarda bulunarak, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "İlçemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve evlerinden çıkamayanların, mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarında öğretmenlerimiz ve idarecilerimizde birlikte hizmet veriyor. Vefa grubumuzu oluşturduğumuzdan bu yana ilçemizdeki tüm kamu görevlilerimiz vefakarca görevlerini yerine getiriyor. Binlerce vatandaşımızın evine giderek ihtiyaçlarını yerine getirdik ve onları yalnız bırakmıyoruz. Türk milletinin farkını ortaya koyan bu önemli organizasyonu yürütenleri, fedakarca hizmet veren öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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