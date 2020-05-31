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Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

ORDU HABERLERİ  | 31.05.2020 23:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi Anafarta İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Serpil Çaklı’nın himayesinde eTwinning platformunda yürüttükleri “ 7’den 70’e Akıl ve Zeka Oyunları “ adlı proje ile bir çok akıl ve zeka oyununu aileleriyle birlikte öğrendi.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu pandemi süresi içerisinde öğretmenleri Serpil Çaklı’nın kontrolünde evlerinde öğrendikleri akıl oyunlarını aile bireyleri ile paylaşan öğrenciler internet ve ekran bağımlılığından uzaklaşarak dikkat ve odaklanmaları sağlandı.Evde kalınan süre içerisinde öğrencileriyle bağlarını koparmayarak zekâ ve akıl oyunlarının öğrencileri için olumlu geçtiğini ifade eden sınıf öğretmeni Serpil Çaklı,” Projemizde akıl ve zekâ oyunları öğreterek, öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi amaçladık.

Ordu’nun Ünye ilçesi Anafarta İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Serpil Çaklı’nın himayesinde eTwinning platformunda yürüttükleri “ 7’den 70’e Akıl ve Zeka Oyunları “ adlı proje ile bir çok akıl ve zeka oyununu aileleriyle birlikte öğrendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu pandemi süresi içerisinde öğretmenleri Serpil Çaklı’nın kontrolünde evlerinde öğrendikleri akıl oyunlarını aile bireyleri ile paylaşan öğrenciler internet ve ekran bağımlılığından uzaklaşarak dikkat ve odaklanmaları sağlandı.
Evde kalınan süre içerisinde öğrencileriyle bağlarını koparmayarak zekâ ve akıl oyunlarının öğrencileri için olumlu geçtiğini ifade eden sınıf öğretmeni Serpil Çaklı,” Projemizde akıl ve zekâ oyunları öğreterek, öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Akıl ve zekâ oyunları sayesinde öğrencilerimizin çok yönlü gelişmelerine katkı sağlamış olduk. Akıl oyunları ile öğrencilerimin dikkat ve odaklanma becerileri artarken akıl yürütme ve problem çözme becerileri de gelişti. Böylece dersleri daha dikkatli dinlemeye ve verilen yönergeleri hatasız tamamlamaya başladılar. Sorunlarla başa çıkma, pes etmeme, yeni stratejiler geliştirme ve oyunlarda centilmenlik gibi birçok beceriyi de kazanmış oldular. Proje süresince çalışmalarımızı her daim destekleyen değerli velilerime ve her oyunu heyecanla öğrenen ve öğreten öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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