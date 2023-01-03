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Öğretmenlerin Heimlich uygulaması öğrencinin hayatını kurtardı

03.01.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da nefes borusuna simit kaçan down sendromlu öğrenciye 3 öğretmeni Heimlich manevrası uyguladı.

Heimlich manevrası ile öğrencinin hayatı kurtarılırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta merkezde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; okulda öğrenim gören 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Murat Bitiktaş’ın, (21) yediği simit parçası boğazına takıldı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye 3 öğretmeni, sırasıyla Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan uygulamanın ardından öğrenci normalleşerek rahat nefes almaya başladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencinin fenalık geçirmesi ve öğretmenlerin Heimlich manevrası uygulaması yer aldı. Öte yandan, müdahalenin ardından ihbarla birlikte okula gelen sağlık görevlileri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan ve boğazındaki simit parçası çıkarılan Bitiktaş’ın, yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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