Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonuçları AÇIKLANDI! Uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları nasıl kontrol edilir? meb.gov.tr sorgulama

19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) sonuçları sınava g,ren öğretmenler tarafından merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile ÖKBYS sonuçları açıklandı. İşte meb.gov.tr KBYS sonuç sorgulama ekranı...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV(ÖKBYS) SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ÖKBYS sonuçları açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada;

"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Millî Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday, uzman öğretmenlik; 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik ünvanı için başvuru yaptı.

Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik içinse yüzde 99,03 olarak gerçekleşti.

19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları, 24 Kasım 2023 Cuma günü açıklandı." ifadeleri kullanıldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden kontrol ediliyor. Mebbis ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapılabiliyor.

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