EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonuçları AÇIKLANDI! Uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları nasıl kontrol edilir? meb.gov.tr sorgulama

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonuçları AÇIKLANDI! Uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları nasıl kontrol edilir? meb.gov.tr sorgulama

24.11.2023 19:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda öğretmenler kariyer basamaklarını tırmanmak için yarıştılar. Öğretmenlikte uzmanlık sınavı olarak da bilinen öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonuçları akşam saatlerinde açıklandı. Peki, Uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları nasıl kontrol edilir? meb.gov.tr sorgulama

19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) sonuçları sınava g,ren öğretmenler tarafından merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile ÖKBYS sonuçları açıklandı. İşte meb.gov.tr KBYS sonuç sorgulama ekranı...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV(ÖKBYS) SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ÖKBYS sonuçları açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada;
"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Millî Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday, uzman öğretmenlik; 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik ünvanı için başvuru yaptı.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik içinse yüzde 99,03 olarak gerçekleşti.

19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları, 24 Kasım 2023 Cuma günü açıklandı." ifadeleri kullanıldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden kontrol ediliyor. Mebbis ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapılabiliyor.

ÖKBYS MEB.GOV.TR SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenlediAra tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenledi
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
Anahtar Kelimeler:
uzman öğretmenlik sınavı
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

Erdoğan gündeme getirmişti! Erbakan'dan yüzde 50+1 açıklaması

Erdoğan gündeme getirmişti! Erbakan'dan yüzde 50+1 açıklaması

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler

Rehine takası başladı! İsrail 39, Hamas 13 kişiyi serbest bıraktı

Rehine takası başladı! İsrail 39, Hamas 13 kişiyi serbest bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.