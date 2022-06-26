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Oğulları ve torunlarına örnek olan 70 yaşındaki judocu hayatını spora adadı

26.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinde veteranlarda ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu, 5 Avrupa ikinciliği, 5 Avrupa üçüncülüğü, 3 de dünya üçüncülüğü bulunan Mustafa Balcı, 18 yıldır da Türkiye'de katıldığı tüm turnuvalarda birinci olmayı başardı - Mustafa Balcı'nın kendisi gibi milli judocu olan iki oğlunun yanı sıra beş torunu da judoyla ilgileniyor

RECEP BİLEK - Samsun'da yaşayan ve halen spor hayatını sürdüren 70 yaşındaki judocu Mustafa Balcı, spor sevgisini çocukları ve torunlarına da aşıladı.

Judoya 14 yaşlarında başlayan Balcı, kariyerinde veteranlarda ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu, 5 Avrupa ikinciliği, 5 Avrupa üçüncülüğü, 3 de dünya üçüncülüğü elde etti.

Bir dönem boks ve güreş ile de ilgilenen, milli takımlarda judo antrenörlüğü de yapan 70 yaşındaki Balcı, spor hayatını veteran judocu olarak sürdürüyor.

Balcı'nın izinden giden oğulları 40 yaşındaki Tayfun ve 38 yaşındaki Ayhan Balcı da judoda milli sporcu olarak başarılara imza attı.

Ailede üçüncü kuşaktan Balcı'nın torunları 6 yaşındaki Almina, 7 yaşındaki Yusuf Mert, 11 yaşlarındaki Eslem ve Ayhan ile 12 yaşındaki Mustafa Balcı da judo eğitimi alıyor.

Mustafa Balcı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan oğlu Ayhan Balcı'ya da destek olarak, genç sporcuları yetiştirmek için mücadele ediyor.

- 18 yıldır veteranlarda birinciliği kimseye bırakmıyor

Mustafa Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judoya 1966 yılında başladığını söyledi.

Başladığı yıllarda judonun Türkiye'de pek fazla bilinmediğine dikkati çeken Balcı, "Judoyu bilfiil bırakmayan Türkiye'de bir tek benim. Foto Bahri vardı o zamanlar, özel bir salon kurmuştu. Orada başladık." dedi.

Canik Belediyesinden emekli olduğunu belirten Balcı, öncesinde ise milli takımlarda antrenörlük ve ticaretle uğraştığını anlattı.

Emekliliğinin ardından antrenörlük hayatına devam ettiğini dile getiren Balcı, "Yetiştirdiğim dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular oldu. Bir sporcum, işitme engellilerde olimpiyat ikincisi oldu. Ondan önce dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu oldu. Avrupa'da ikinci olanlar var." şeklinde konuştu.

Son 18 yıldır Türkiye'de veteranlarda düzenlenen tüm turnuvalara katıldığını ve tamamında birinci olduğuna dikkati çeken Balcı, "Veteranlarda alt kiloda, üst kiloda fark etmedi. Takım maçlarında da hiç yenilmedik." ifadesini kullandı.

Balcı, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Ailem de bana çekti. Onlar da sporu seviyor, aşılamışız. Onlar da devam ediyor. İki oğlum milli sporcu. Torunlarda Türkiye dereceleri var. Okullar arasında Türkiye şampiyonu oldu. Biri gruplarda Türkiye üçüncüsü, biri Türkiye şampiyonu oldu." diye konuştu.

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