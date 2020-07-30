Oğuzeli Belediyesi kesimhanesi bayrama hazır

Oğuzeli Belediyesi, Oğuzlar Mahallesi Seylan Caddesi Makina İkmal Müdürlüğü bitişiğinde bulunan kesimhanede hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl kurban kesimlerini yeni tip Korona virüs Covid-19 Salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştireceklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Biz kesimhanemizde gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşımızın sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için seferber olacağız” dedi.

Başkan Kılıç, “Belediyemize ait kesimhanemiz her sene olduğu gibi bu bayramda da kurbanlık hayvanlarını kestirmek isteyen vatandaşımıza hizmet verecek. Kesimin teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde ve uygun usullülerle yapılması, bizim halkımız için asli görevimizdir. Kesimhanemizde kesimler kalabalığı önlemek için randevu sistemi ile yapılacak. Kesimhanemizde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların kesimi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan Raylı Sistem Kesimhanemizde profesyonel personelimiz tarafından yapılacak. Her kesim öncesi ve sonrası kesimhane alanı temizlenerek dezenfekte edilecek. Sadece kurban sahiplerinin içeri alınacağı kesimhanede, girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için Oğuzeli Belediyesi olarak adeta seferber olacağız. Vatandaşımızı da bu konuda hassasiyete davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

