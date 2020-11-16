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Oğuzeli’nde ‘Benim Çalışma Masam’ projesi başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’e bağlı Oğuzeli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen ’Benim Çalışma Masam’ projesi başladı.İlçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere, evlerinde daha rahat ders çalışabilmelerini sağlamak amacıyla ’Benim Çalışma Masam’ projesi çerçevesinde masa ve sandalyeler Kaymakam Büşra Uçar tarafından teslim edildi.

Gaziantep’e bağlı Oğuzeli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen ’Benim Çalışma Masam’ projesi başladı.
İlçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere, evlerinde daha rahat ders çalışabilmelerini sağlamak amacıyla ’Benim Çalışma Masam’ projesi çerçevesinde masa ve sandalyeler Kaymakam Büşra Uçar tarafından teslim edildi. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere, "daha iyi şartlarda ders yapabilsinler" diye çalışma masası ve koltuk dağıttıklarını söyleyen Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, “Eğitim adına devletimizin bizlere verdiği imkanlar doğrultusunda her türlü desteği öğrencilerimize sunuyoruz” dedi.
Kaymakam Uçar ise "Eğitim noktasında devletimizin tüm imkanlarını Oğuzeli Kaymakamlığı olarak seferber ediyoruz. Bundan da şahsım adına çok keyif alıyorum. Çocuklarımızın yüzündeki küçük bir tebessüm bizleri yaptığımız işe daha sıkı bağlıyor. Biz devlet olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Yeter ki vatanına devlete ve millete faydalı bir evlat olarak yetişmek için eğitim arzulasın. Ders çalışma masaları ve sandalyeler öğrencilerimizin başarılarının artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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