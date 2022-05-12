SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor yolunda...

Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor yolunda...

12.05.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Oğuzhan Özyakup, bedelsiz gideceği Trabzonspor'la yıllık maaş konusunda el sıkıştı. Abdullah Avcı, yönetime Ozzie'nin, Dorukhan etkisi yapacağına inandığını söyledi.

Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor yolunda...
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor.

Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi.

Bu transferin perde arkasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.

OĞUZHAN HAYLİ HEYECANLI

860be14747bb46f9866d3a50ea6cef31

Avcı'nın, Oğuzhan'ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği öğrenildi.

10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Ozzie'yi de Trabzonspor heyecanı sardı. Oğuzhan, Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.

10 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme!Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme!
Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması!Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması!
Sosyal medyayı yıktı geçti! Zehra Güneş yine büyülediSosyal medyayı yıktı geçti! Zehra Güneş yine büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Oğuzhan Özyakup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...

Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...

Hakan'dan tarihi gol! Müthiş penaltı...

Hakan'dan tarihi gol! Müthiş penaltı...

Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu! Her satırı korkunç...

Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu! Her satırı korkunç...

İmza attığı takımı duyan hayrete düştü!

İmza attığı takımı duyan hayrete düştü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.