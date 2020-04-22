OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2019 yılında mali destek programlarından 73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı.

OKA, 2019 yılında yürüttüğü çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile birlikte Ajans, 2019 yılında da finansman enstrümanlarını etkili uygulamalara dönüştürüp, bölgedeki tüm aktörlerinin katılımı ve katkılarıyla araştırma, analiz, planlama, eğitim, yatırım ve tanıtım çalışmalarını ortaya koyup, bölge kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğu başarılı bir yılı geride bıraktığı ifade edildi.

73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlandı

2019 yılında OKA tarafından 34 Milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılarak “Turizmin Altyapısının Geliştirilmesi”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” Mali Destek Programları ilan edildi. 3 adet mali destek programı kapsamında toplamda 73 projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına TR83 Bölgesi illerinden Samsun dâhil edildi. OKA aracılığıyla Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına sunulup desteklenmeye hak kazanan “Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi Projesi”, “Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi” ve “Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi” ile birlikte bölgeye yaklaşık 10 milyon TL hibe çekildi. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 2019 yılı Sosyal Gelişme Mali Destek Programı (SOGEP) dâhilinde Samsun ilinden “Risk Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Meslek Bilinci Kazandırma ve İstihdam Desteği” ile “Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor” projeleri destek almaya hak kazanmış olup, projeler 2020 yılında uygulanmaya başlandı.