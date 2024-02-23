SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.02.2024 02:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında gergin anların yaşandığı dakikalarda Okan Buruk ile basın mensupları tartışma yaşadı.

Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK, ÇEK BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Basın toplantısının başında sessizliğin oluşmamasına tepki gösteren Okan Buruk, Çek basın mensuplarına dönerek, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım." dedi.

"MAÇIN GENELİNDE KENDİ SEVİYEMİZİN ÇOK ALTINDA OYNADIK"

GG-cJnlWkAAMMVV

"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok fazla top kayıpları yaptık. Baskı yokken yaptığımız top kaybı yaptık. Maçı kaybetmekten dolayı çok neden sayarım ama özellikle baskı olmadan yaptığımız top kayıpları rakibe güç verdi. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık."

"HARASLİN DE SOYUNMA ODASINDA YANIMIZA GELDİ, ÖZÜR DİLEDİ"

Screenshot_2

"Maç sonu yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim."

"TAKIM OLARAK KAYBETTİK"

GG-ddsfWsAA3Z_2

"Sacha Boey transferin son günleri ayrıldı. Kulüp için önemliydi. Boey'in yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino'nun devam edip etmeyeceği kafamızda az çok belliydi ama gidişi geç oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman çaba sarf etti. Köhn'ü Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Bundan önceki ilk maçta da benzer 11'le çıkmıştı. Kaan'ın sakat sakat oynaması performansı etkiliyor. Kulübede yedeğimiz yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sahadaki oyuncular değil, takım olarak kaybettik. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Benim sorumluluğumda olan bir şey. Bazen bu tür şeyler yaşıyoruz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sparta Prag maçının ardından saha bir anda karıştı!Sparta Prag maçının ardından saha bir anda karıştı!
Fenerbahçe'den UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Fenerbahçe'den UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Galatasaray Avrupa'ya veda etti...Galatasaray Avrupa'ya veda etti...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray maçı buruk maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'dan canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar! AK Parti'yi desteklemek için ne istediler?

Erbakan'dan canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar! AK Parti'yi desteklemek için ne istediler?

Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil' savunması yaptı

Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil' savunması yaptı

Prag tribünlerinden Türkiye için çirkin pankart!

Prag tribünlerinden Türkiye için çirkin pankart!

F.Bahçe'yi elemişti, G.Saray eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri

F.Bahçe'yi elemişti, G.Saray eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri

Brezilya'da oynanan futbol maçının ardından takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi!

Brezilya'da oynanan futbol maçının ardından takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.