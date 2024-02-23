Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK, ÇEK BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Basın toplantısının başında sessizliğin oluşmamasına tepki gösteren Okan Buruk, Çek basın mensuplarına dönerek, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım." dedi.

"MAÇIN GENELİNDE KENDİ SEVİYEMİZİN ÇOK ALTINDA OYNADIK"

"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok fazla top kayıpları yaptık. Baskı yokken yaptığımız top kaybı yaptık. Maçı kaybetmekten dolayı çok neden sayarım ama özellikle baskı olmadan yaptığımız top kayıpları rakibe güç verdi. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık."

"HARASLİN DE SOYUNMA ODASINDA YANIMIZA GELDİ, ÖZÜR DİLEDİ"

"Maç sonu yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim."

"TAKIM OLARAK KAYBETTİK"

"Sacha Boey transferin son günleri ayrıldı. Kulüp için önemliydi. Boey'in yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino'nun devam edip etmeyeceği kafamızda az çok belliydi ama gidişi geç oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman çaba sarf etti. Köhn'ü Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Bundan önceki ilk maçta da benzer 11'le çıkmıştı. Kaan'ın sakat sakat oynaması performansı etkiliyor. Kulübede yedeğimiz yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sahadaki oyuncular değil, takım olarak kaybettik. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Benim sorumluluğumda olan bir şey. Bazen bu tür şeyler yaşıyoruz."





