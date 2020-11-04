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Okan Buruk: Bir Türk takımının ne yapabileceğini gösterdik

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:28 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Bir Türk takımının ne yapabileceğini gösterdik

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, takımının tarihi Manchester United galibiyetini değerlendirdi.

Okan Buruk açıklamasında; "İlk iki maç bize özgüven kazandırdı. Leipzig maçının ikinci yarısıyla başlayan oyunumuz ve Paris maçının tamamı. Biz o maçları puanlarla bitirebilirdik. Bugün 3 puan alınca diğer maçlara ayrıca üzüldük. Herkese söyledim içeride, inanmak gerekiyor. İyi oyunculara sahibiz. Genç ve tecrübeli iyi oyuncularım var. Karışım iyi oldu. Orta sahada İrfan, Berkay, Deniz Türüç, Boli gibi oyuncuların dinamizmi ve diğerlerinin tecrübesi iyi oldu. Övgüyü hak ediyorlar. Maç istediğimiz gibi geçti. Aramızda konuşmuştuk. Galip gelip İzmir'e hediye etmek istiyoruz demiştik. Bizim için çok önemliydi. Ülkece kötü bir şey yaşadık. Vefat eden insanların ailelerine hediye ediyoruz. Maç kazanmak, kaybetmek bu tür büyük olayların yanında hiçbir şey ama yapabileceğimiz bu kadar. Ülke adına iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu da onlara hediye ediyoruz. dedi.

Genç teknik direktör açıklamalarının devamında; "Geçen maçtan sonra konuştuk. Maçı izleyenlere heyecan yaşattık. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. Biz izlenen takımlarla oynuyoruz, Paris ve Manchester United gibi. Geçen maçta oyunda iyiydik ama sonuç iyi değildi. Diğer takımların hedefi neyse, bizim de hedefimiz o. Bugün berabere kalırlarsa herkesi tek maçta yakalayabilecek durumdayız. Onun için savaşacağız. Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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