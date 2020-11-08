Okan Buruk: "Böyle maçlarda 3 puan almak önemli"

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği karşılaştı.

Medipol Başakşehir, sahasında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini 80'de Fredrik Gulbrandsen ve 90+4'te Mehmet Topal kaydetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "İlk bakacağımız yer; maçın başında nasıldık. Diğer maçlara göre iyi başlayamadık. Erken gol yedik. Rakibimize ikinci gol fırsatı çok geldi. ki değişiklik iyi geldi. Kendi kalemizde çok fırsat vermedik. Chadli'yi sola çektik, forveti ikiye çıkardık. Girilebilecek her türlü pozisyona girdik. Böyle maçlarda 3 puan almak önemli" dedi. Buruk, Chadli'nin de bu tarz takımlara karşı kilit açıcı rol üstlendiğini ifade etti.

Okan Buruk, oynadığı oyundan ötürü Gençlerbirliği'ni de tebrik etti.

