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Okan Buruk dizginleri eline aldı! Taraftarın sevgilisini gönderiyor

22.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Okan Buruk dizginleri eline aldı. Sarı-kırmızılı camiaya bu yıl şampiyonluk kazandırmak için yoğun çaba harcayan tecrübeli teknik adam yapılan transferlerin yanında takımdan ayrılması gereken isimleri de belirledi. Dursun Özbek ile yaptığı toplantı sonrası listeyi belirleyen Okan Buruk, sürpriz bir oyuncuyu da takımdan gönderme kararı aldı.

Okan Buruk dizginleri eline aldı! Taraftarın sevgilisini gönderiyor
Omar Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen oyuncular yavaş yavaş netleşiyor. Kadrodaki şişkinliği azaltmak için yönetime rapor veren Okan Buruk'un son kurbanı taraftarların da çok sevdiği Omar Elabdellaoui oldu.

SACHA BOEY FORMAYI KAPTI

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Sezon başı kampında kadroda olmayan ve takımla birlikte sezona hazırlanamayan Sacha Boey; Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında gösteriği performansla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. 21 yaşındaki futbolcu, Leo Dubois'in yedeği olarak takımda kalması için karar verildi. Bu karar sonrası Omar Elabdellaoui'ye yol göründü.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray omar el abdellaoui
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