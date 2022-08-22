Okan Buruk dizginleri eline aldı! Taraftarın sevgilisini gönderiyor

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen oyuncular yavaş yavaş netleşiyor. Kadrodaki şişkinliği azaltmak için yönetime rapor veren Okan Buruk'un son kurbanı taraftarların da çok sevdiği Omar Elabdellaoui oldu.

SACHA BOEY FORMAYI KAPTI

Sezon başı kampında kadroda olmayan ve takımla birlikte sezona hazırlanamayan Sacha Boey; Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında gösteriği performansla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. 21 yaşındaki futbolcu, Leo Dubois'in yedeği olarak takımda kalması için karar verildi. Bu karar sonrası Omar Elabdellaoui'ye yol göründü.



