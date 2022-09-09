Okan Buruk: Emre Akbaba ve Emre Kılınç takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Gelen transferler ve takımın iç durumu hakkında konuşan Okan Buruk, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

"EN ÇOK ZORLAYAN 3 TÜRK KURALI OLACAK"

Okan Buruk: "Özellikle Gaziantep maçı beni eskilere döndürdü. Eski yıllardaki gibi, o oyunu oynatabilmek benim hayalim. Puan kaybına hiç tahammülümüz yok. Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet eden formayı almaya çalışacak ama dediğim gibi bizi en çok zorlayan 3 Türk kuralı olacak."

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk: "Ülkemizin gururu Galatasaray. Tek hedefimiz şampiyonluk. Kendi evimizde oynadığımız son maç adeta geçen seneyi unutturdu. Çok yoğun çalıştık. Kulüp içinde de yoğun tempo oldu. Erden bey daha çok bizleydi. Çok yoğun bir mesaimiz vardı."

"DÖRT GÜNDÜR TESİSLERDEYİM"

Okan Buruk: "Ben dört gündür tesislerdeyim, hiç çıkmadım. Bu sinerjiyi yakaladığımızı düşünüyorum. Şu andaki ortamdan çok mutluyum ve motiveyim. Bu kadar değişim açıkcası ben de beklemiyordum. Bazı oyuncularımıza az, bazılarına çok süre verdik. Mostafa Mohamed mesela, o değerini tekrar bulsun diye gönderdik."

EMRE KILINÇ VE EMRE AKBABA AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Emre Kılınç ve Emre Akbaba bize gelip ayrılmak istediklerini söylediler."

"ICARDI VE MATA İÇİN İYİ ŞEYLER DUYDUK"

Okan Buruk: "Yaptığımız transferler çok önemli isimler. Oyuncuları buraya getirmeden karakter analizi yapıyoruz. Her ülkede tanıdığımız olduğu için bilgiler alıyoruz. Icardi ve Mata için hep iyi şeyler duyduk. Icardi ve Mata'ya ilk sorum 'hazır mısınız?' oldu. Mata şu an için hiç hazır değil, zamana ihtiyacı var. Icardi de tam olarak hazır değil. Antrenman sonunda onlara 'iyi tatil yaptınız' şeklinde takıldım."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Yusuf Demir gibi çok önemli ismi kadromuza kattık. Hücum oyuncularımız bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Stoper konusunda da niyetimiz vardı. Orda da Mathias Ross'u tercih ettik. Transfer konusunda ufak tefek yanılmalar olabiliyor. Kısa vadede çok şey bekliyoruz bu isimlerden. Oyunculara da sabır göstermek gerekiyor. Hoca da hata yapabiliyor."

"TARAFTARLARIMIZ BİRAZ DAHA SABIRLI OLMALI"

Okan Buruk: "Taraftarlarımız biraz daha sabırlı olmalı." Özellikle iç saha maçlarında destek bekliyoruz. Oyuncularımıza karşı sabırlı olmalılar. Bizim inandığımız, hayal ettiğimiz şampiyonluk inşallah gelecektir."

"HAKEMLER DE HATA YAPACAKTIR AMA MİNİMUM OLMALI"

Okan Buruk: "Artık hakem hatalarını Galatasaray camiası olarak istemiyoruz. VAR diye bir sistem var. Bu sistem kullanılamıyorsa, o insanların yetersiz olduğu ortaya çıkar. MHK çareyi bulacaktır. İnşallah daha çok hakem yetiştiririz. Hakemler de hata yapacaktır ama minimum olmalı"

"GOL YOLLARINDA SORUNLARIMIZ VARDI"

Okan Buruk: "İstatistiklere baktığımızda en çok şut atan ve topa en çok sahip olan takım biziz. Fakat gol yollarında sorunlarımız vardı. Bunu düzelteceğiz."

"OYUNCUNUN YAŞI YOKTUR, TECRÜBESİ VE FİZİKSEL OLARAK NE DURUMDA OLDUĞU VARDIR"

Okan Buruk: "Birçok oyuncu altyapıdan bizimle birlikte. Hamza, Mete ve kalecilerimiz bizimle antrenman yapıyorlar. Antrenman sayımız normale göre yüksek ama ben bu oyuncuların bizimle beraber antrenman yapmasını istiyorum. Büyük oyuncular aldık, genç oyuncularımız onlarla birlikte olmalı. Oyuncunun yaşı yoktur, tecrübesi ve fiziksel olarak ne durumda olduğu vardır. Örnek oyuncuları buraya getiriyorsak, bizim genç oyuncularımıza örnek oluyorlar."

"SON MAÇTA MERTENS'İN YAPTIKLARI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Okan Buruk: "Hoca her zaman saha içinde lider oyuncu arar. 45-50 bin kişi içinde sesinizi duyuramazsınız. Saha içinde de hocalarınız olması çok önemli. Son maçta Mertens'in yaptıkları çok önemliydi. Hata yaptığı arkadaşını tribünlere alkışlattı. Bunlar çok önemli şeyler. Tüm oyuncularımız büyük tecrübeye sahip. Tüm oyuncularımıza çok konuşması gerektiğini söylüyorum. Saha içinde yaşın önemi olmadığını söylüyorum."

"OYUNCULAR ÇOK AKILLI AMA BAZEN SAHA İÇİNDE O AKLI KULLANAMIYORLAR"

Okan Buruk: "Yaş olarak oyuncularımla çok fark olmadığı için onları anlayabiliyorum. Oyuncular çok akıllı ama bazen saha içinde o aklı kullanamıyorlar. Oyuncularla bazen arkadaş olmak gerekiyor. Onlara dokunmanız gerekiyor. Bazen oyuncu yoruluyor ama söylemiyor. Oyuncuların çok açık olmaları gerekiyor. Teknoloji artık ilerledi her şeylerini kontrol ediyoruz ama onlarla konuşmamız gerekiyor"

"ŞİMDİDEN BİR SONRAKİ YILLARIN PROGRAMI YAPILIYOR"

Okan Buruk: "Önemli olan oynamayan oyuncuları mutlu etmek. Oynayan oyuncu zaten mutlu oluyor. Şunu da düşünüyorsunuz, mutsuz olmasa o da kötü. Oynamadığından rahatsız olması gerekiyor. Özellikle oynamayan oyuncuları hazır tutmak bundan sonra daha önemli. Şimdiden bir sonraki yılların programı yapılıyor. Galatasaray'ın geleceğini şimdiden oluşturmak gerekiyor. Çok genç oyuncumuz var kadromuzda. 4-5 tane yaşlı oyuncumuz var ama 10-12 tane çok genç oyuncumuz var. Oyun felsefesi olarak Mertens ve Torreira'yı 2000 dönemindeki oyunumuza benzetiyorum"

