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Okan Buruk: Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında yedikleri son golün bariz bir şekilde ofsayt olduğunu düşündüklerini belirterek, "Önümüzde maçlarda bizde ofsaytta bekleyecek miyiz, yoksa beklemeyecek miyiz, bilmek istiyoruz. Net ve kesin bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Okan Buruk: Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'un son haftaların en formda takımlarından olduğunu aktaran Buruk, "Kayserispor'un uzun süredir gelen bir yenilmezlik serisi var. Bizim de böyle bir serimiz vardı ancak geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçıyla bunu kaybettik. Form ve oyun olarak maç kazanan, yukarıları zorlayan iki takımın mücadelesi olacak" dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Buruk, "Zor bir maç olacak. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimizin de çok etkili silahları olduğunu biliyoruz. Hücum hattında çok etkililer ve savunmayı daha etkili yapmaya başladılar. Skor üretebilen bir takıma karşı oynayacağız. Bizde kendi oyunumuzu sahaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ EN AZ 40 PUANI YAKALAMAK"

Kalan haftalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, zorlu bir sürece girdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Kalan 10 haftada birçok takım için küme düşme tehlikesi devam ediyor. Herkes bir yandan bunun telaşını yaşarken diğer yandan da seri yakalayan takımlar ilk beş veya dört sıra içerisinde yer almayı düşünüyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha net göreceğiz ama şu an için küme düşme barajının yüksek olacağını düşünüyorum. Her takım kendisini garanti altına almayı düşünüyor. Hedefimiz en az 40 puanı yakalamak ve daha sonra onun üzerinde alacağımız puanlarla yeni hedefler çizmek. Birçok takımı zorlu haftalar bekliyor."

"MHK'DEN BİR AÇIKLAMA YAPILMASI GEREKİYOR"

Buruk, Fenerbahçe maçında yedikleri son golün net bir şekilde ofsayt olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O pozisyonun ofsayt olduğu çok açık ve net. O golü direkt duran toptan yediğimiz gol olarak görmüyorum çünkü bir hakem hatası var. Bu pozisyon hakkında aslında bir açıklama bekliyoruz. Hakemin o pozisyonda verdiği karar doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna dair MHK'den bir açıklama yapılması gerekiyor. Bundan sonraki haftalarda lig devam ediyor. Önümüzde maçlarda bizde ofsaytta bekleyecek miyiz yoksa beklemeyecek miyiz bilmek istiyoruz. Net ve kesin bir açıklama bekliyoruz. Ofsaytta olan oyuncunun net bir avantajı var, pozisyonun içerisinde, topa gidiyor, sıçrıyor ve bu esnada rakibinin eli değiyor. Bu pozisyonlar bundan sonra ofsayt olarak değerlendirilecek mi değerlendirilmeyecek mi bilmek istiyoruz. Ona göre bende duran toplarda futbolcularımıza üç adım önde beklemelerini söyleyeceğim. Kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi lazım."

"TARAFTARLARIMIZ SADECE FUTBOLA ODAKLANSIN"

Çaykur Rizespor taraftarlarının hem iç, hemd e dış sahada kendilerini yalnız bırakmadıklarına işaret eden Buruk, "Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Taraftarların yoğun ilgisi var. Deplasman tribünü tamamen doldu. Stadı gelen ve gelemeyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Rize'de ve gittiğimiz her deplasmanda statları dolduran Çaykur Rizespor taraftarları var. Bu bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu havayı yakalamak bizim için çok önemliydi. Bu hafta kendi sahamızda yine aynı coşkuyu göstermelerini istiyorum. Sadece futbola odaklansınlar. Bizim işimiz futbol ve gelen takımı en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. Biz misafirperver bir şehiriz. Buna yakışır bir şekilde davranmamız gerekiyor. Kulübümüzün ilerleyen haftalarda maddi ve manevi anlamda zarar görmemesi için taraftarlarımızın sadece futbola odaklanmalarını istiyorum. Taraftarlarımız bize inanılmaz bir güç veriyor. Yanımızda olmaları bizim için çok önemli. Evimizde oynadığımız son Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki gibi bir ortam yaratarak maç sonunda galibiyeti birlikte kutlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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okan buruk Fenerbahçe Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
FENERBAHÇE nin verilmeyen üç penaltisi konuşulmuyor son dakikadaki ofsayt penalti konuşulüyor ne kadar büyüksun be FENERBAHÇE m
sen nasil bir su yalağısın okan nasıl
bu denyo da kendini ne sanıyorsa, herkese ayar vermeye çalışıyor.Futbol kuralı cühelası(ben de bu kuralı yeni öğrendim ama bu gerzek gibi futbol adamı değilim), Galatasaray maçında bu penaltı verilse ki verilebilir miş, gıkı çıkmazdı.
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