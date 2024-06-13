Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü kiralamak istiyor!

Okan Buruk'tan Galatasaray yönetimini şaşırtan bir talep geldi. Icardi'nin yanına yedek forvet isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü gözüne kestirdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Mergim Berisha'yı çok beğendiğini ifade eden Okan Buruk, Alman golcünün kiralanması için Galatasaray yönetimine rapor sundu. Icardi'nin arkasında güçlü bir forvet rotasyonu oluşturmak isteyen Okan Buruk bu talebini yönetime iletti.

EURO 2024 BEKLENECEK

Bu talebi olumlu karşılayan Dursun Özbek yönetimi, Berisha'nın transferi için EURO 2024'ün bitmesini bekleyecek ve pazarlıklara başlayacak.





