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Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü kiralamak istiyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 08:03
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hemen başladı. Birçok mevki için görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin eski golcüsü radara girdi.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü kiralamak istiyor!
Mergim Berisha

Mergim Berisha

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Okan Buruk'tan Galatasaray yönetimini şaşırtan bir talep geldi. Icardi'nin yanına yedek forvet isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü gözüne kestirdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

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Mergim Berisha'yı çok beğendiğini ifade eden Okan Buruk, Alman golcünün kiralanması için Galatasaray yönetimine rapor sundu. Icardi'nin arkasında güçlü bir forvet rotasyonu oluşturmak isteyen Okan Buruk bu talebini yönetime iletti.

EURO 2024 BEKLENECEK

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Bu talebi olumlu karşılayan Dursun Özbek yönetimi, Berisha'nın transferi için EURO 2024'ün bitmesini bekleyecek ve pazarlıklara başlayacak.

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Okan Buruk Mergim Berisha galatasaray
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