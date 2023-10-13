Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi! Galatasaray yönetimi bu talebe olumlu yanıt verdi ve görüşmelere başladı...

Galatasaray, Championship takımların Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Orta saha mevkisinde rotasyonu güçlendirmeyi kafasına koyan Okan Buruk, Ozan Tufan'ın takıma kazandırılması için yönetime rapor sundu.

YÖNETİM YEŞİL IŞIK YAKTI

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi için Galatasaray yönetimi yeşil ışık yaktı. İngiliz ekibinin yaklaşık 3 milyon euro istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu parayı ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

OZAN TUFAN'IN KARARI BELİRLEYECEK

İngiltere'ye yerleşen Ozan Tufan'ın Hull City'de mutlu olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin milli oyuncuyu ikna etmesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın ikna edilmesi durumunda devre arasında resmi imzalar atılacak.

