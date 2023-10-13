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  4. Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi! Galatasaray yönetimi bu talebe olumlu yanıt verdi ve görüşmelere başladı...

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi! Galatasaray yönetimi bu talebe olumlu yanıt verdi ve görüşmelere başladı...

13.10.2023 17:12 | Son Güncelleme:
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Galatasaray yönetimi devre arasında transfer yapmak için kolları sıvadı. Sergio Oliveira'nın performansından memnun olmayan Okan Buruk, orta sahaya yeni bir ismi gündemine aldı. Yabancı sınırına takılmasını istemediği isimler üstünde çalışan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi.

Galatasaray, Championship takımların Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Orta saha mevkisinde rotasyonu güçlendirmeyi kafasına koyan Okan Buruk, Ozan Tufan'ın takıma kazandırılması için yönetime rapor sundu.

YÖNETİM YEŞİL IŞIK YAKTI

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Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi için Galatasaray yönetimi yeşil ışık yaktı. İngiliz ekibinin yaklaşık 3 milyon euro istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu parayı ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

OZAN TUFAN'IN KARARI BELİRLEYECEK

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İngiltere'ye yerleşen Ozan Tufan'ın Hull City'de mutlu olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin milli oyuncuyu ikna etmesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın ikna edilmesi durumunda devre arasında resmi imzalar atılacak.

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