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Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi

Galatasaray’da Rafael Leao, Fenerbahçe derbisi öncesinde sahalara dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Lille maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Portekizli yıldız, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede forma giymek istediğini belirtirken, tecrübeli teknik adamın kararı sağlık raporuna bağlı.

Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da Rafael Leao’nun derbi heyecanı giderek artıyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde Lille maçını kaçıran Portekizli yıldız, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKTİK ANTRENMANDA YERİNİ ALDI

Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi 1

Sarı-kırmızılı takımın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rafael Leao, teknik ekibin gerçekleştirdiği taktik antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kritik derbide forma giymeyi hedefleyen Portekizli futbolcunun, takım arkadaşlarını bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemediği belirtildi.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi 2

Derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelen Leao'nun, karşılaşmanın kendisi için taşıdığı önemi dile getirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun tecrübeli teknik adama, "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

BURUK'TAN SAĞLIK DURUMU ŞARTI

Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi 3

Okan Buruk'un ise oyuncusuna duyduğu güveni vurgulayarak, fiziksel durumunun belirleyici olacağını söylediği kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü'nün, Leao'ya "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" yanıtını verdiği belirtildi.

YEDEKTEN GÖREV ALABİLİR

Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi 4

Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği, sağlık ekibinin yapacağı son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Okan Buruk'un oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Portekizli yıldızı karşılaşmada hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.

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Okan Buruk son dakika fenerbahçe galatasaray Rafael Leao
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