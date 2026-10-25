Okan Buruk ile bizzat görüştü! Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe talebi

Galatasaray’da Rafael Leao’nun derbi heyecanı giderek artıyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde Lille maçını kaçıran Portekizli yıldız, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKTİK ANTRENMANDA YERİNİ ALDI

Sarı-kırmızılı takımın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rafael Leao, teknik ekibin gerçekleştirdiği taktik antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kritik derbide forma giymeyi hedefleyen Portekizli futbolcunun, takım arkadaşlarını bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemediği belirtildi.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelen Leao'nun, karşılaşmanın kendisi için taşıdığı önemi dile getirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun tecrübeli teknik adama, "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

BURUK'TAN SAĞLIK DURUMU ŞARTI

Okan Buruk'un ise oyuncusuna duyduğu güveni vurgulayarak, fiziksel durumunun belirleyici olacağını söylediği kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü'nün, Leao'ya "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" yanıtını verdiği belirtildi.

YEDEKTEN GÖREV ALABİLİR

Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği, sağlık ekibinin yapacağı son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Okan Buruk'un oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Portekizli yıldızı karşılaşmada hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.