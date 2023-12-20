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Okan Buruk ilk transferini yaptı bile! Real Madrid'in yıldızıyla anlaşma sağlandı

20.12.2023 16:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, orta saha transferini bitirmek üzere... Okan Buruk'un ısrarla istediği bu transferi sarı-kırmızılı yönetim sonlandırmaya çok yaklaştı. Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos ile anlaşma aşamasına geldi.

Dani Ceballos

Dani Ceballos

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray devre arasının ilk transferini yapıyor. Real Madrid forması giyen Dani Ceballos ile el sıkışan sarı-kırmızılılar İspanyol deviyle anlaşmaya çalışıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dani Ceballos, Galatasaray'a önerildi. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuyla kısa süre içinde anlaşma sağlandı.

REAL MADRID İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

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27 yaşındaki İspanyol oyuncunun bonservisinin alınması için Real Madrid ile görüşme gerçekleştirecek sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında bu anlaşmayı noktalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Okan Buruk galatasaray real madrid buruk
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