Okan Buruk ilk transferini yaptı bile! Real Madrid'in yıldızıyla anlaşma sağlandı

Galatasaray devre arasının ilk transferini yapıyor. Real Madrid forması giyen Dani Ceballos ile el sıkışan sarı-kırmızılılar İspanyol deviyle anlaşmaya çalışıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dani Ceballos, Galatasaray'a önerildi. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuyla kısa süre içinde anlaşma sağlandı.

REAL MADRID İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

27 yaşındaki İspanyol oyuncunun bonservisinin alınması için Real Madrid ile görüşme gerçekleştirecek sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında bu anlaşmayı noktalamasına kesin gözüyle bakılıyor.





