Okan Buruk: İnşallah Türk futbolu için yeni bir sayfa açılır

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi her iki takımın da ligin ikinci yarısında başarılı olduğunu ve sahada iki iyi ekibin oynayacağını ifade etti.

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

İkinci devrede üç maç kaybettiklerini dile getiren Buruk, "Hepsinde oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakiplerimizden daha iyi oynadığımız, daha iyi işler yaptığımız, pozitif oynadığımız ve futbol adına her şeyi yaptığımız ama sonucunda karşılığını alamadığımız üç tane geçirdik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkesin futbol olarak takdir ettiği geri bildirimler alıyoruz. Bu da hem Çaykur Rizespor hem de bizler için sevindirici. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Buruk, bu hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacaklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu maçta da doğru oyunu oynayan bir takım olmak istiyoruz. Türkiye'de zaman zaman üst sıralardaki takımlarda da kaos futbolunun oynandığı bir futbol ortaya çıkıyor. Aytemiz Alanyaspor, oyun olarak ikinci yarıda beğendiğim takımlardan biri. Sergen hoca da anlamlı işler yapıyor. Güzel bir futbol şehri. İkinci yarının başarılı iki takımdan biri. Hem futbol hem de sonuç anlamında başarılı takımı. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ligde son iki karşılaşma. Bu iki karşılaşmayı iyi bir şekilde bitirip Çaykur Rizespor'u hak ettiği ve yakıştığı yere taşımak istiyoruz."