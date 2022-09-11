Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu. Oyuncularının performansı hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'na güvendiğini ifade etti.

"3-3 KORKUSU YAŞADIK"

Son dakikaların stresli geçtiğini belirten Okan Buruk, "Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık. Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÜVENİYORUZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Buruk, "Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek." şeklinde konuştu.

Okan Buruk son olarak, "Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak." açıklamasını yaptı.

