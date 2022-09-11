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Okan Buruk: ''Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık''

11.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "İlk dakikada net kaçırdık. Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük" dedi.

Okan Buruk: ''Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu. Oyuncularının performansı hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'na güvendiğini ifade etti.

"3-3 KORKUSU YAŞADIK"

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Son dakikaların stresli geçtiğini belirten Okan Buruk, "Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık. Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÜVENİYORUZ"

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Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Buruk, "Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek." şeklinde konuştu.

Okan Buruk son olarak, "Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak." açıklamasını yaptı.

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