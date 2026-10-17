Okan Buruk Leao'yu 16 dakikada oyundan almıştı! Sebebi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rafael Leao, Gençlerbirliği deplasmanında kısa süre sahada kaldı.

OKAN BURUK'TAN RAFAEL LEAO HAMLESİ

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanındaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Sara, Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olan Rafael Leao, takımına katkı sağlaması beklenen isimler arasındaydı. Ancak Okan Buruk, 77. dakikada yaptığı değişiklikle yıldız futbolcuyu kenara aldı ve yerine Deniz Gül'ü sahaya sürdü.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Verilen bilgilere göre Rafael Leao, kariyerinde ilk kez sonradan oyuna girdiği bir karşılaşmada henüz maç tamamlanmadan oyundan çıkarıldı. Portekizli futbolcunun yalnızca 16 dakika sahada kalması, Galatasaray'da alınan kararın öne çıkan ayrıntısı oldu.

ÇİFT FORVETE DÖNDÜ! MEYVESİNİ ALDI...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği deplasmanında Leao'nun sakalığının ardından çift forvetli sisteme döndü. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in yanına ikinci bir hücum oyuncusu ekleyen Buruk, gol arayışını artırarak Ankara deplasmanında galibiyete ulaşmayı hedefledi. Buruk'un zorunlu değişikliği meyvesini kısa süre sonra verdi.

Leao yerine oyuna giren Deniz Gül ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat'ın topu elinden kaçırmasıyla gole ulaştı ve takımına galibiyeti getirdi.

BARIŞ ALPER DESTEK OLDU...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında 61. dakikada oyuna girip 77. dakikada kenara alınan yıldızı Rafael Leao'ya takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'dan destek geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla yalnızca 16 dakika sahada kalabilen Portekizli futbolcuyu, oyundan çıkmasının ardından Barış Alper Yılmaz teselli etti. Bu anlar karşılaşmanın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

📹 Rafael Leao, Gençlerbirliği maçının ardından stadyumdan sekerek ayrıldı. https://t.co/iXW6r9dOrn — AA SPOR (@aa_spor) October 17, 2026

"SAHA YÜZÜNDEN 1 OYUNCU KAYBETTİK"

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, "Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler.

Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor. Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da.

Oyunla ilgili sahayı bahane etmemek lazım ama oyuncu sağlığıyla ilgili bahane etmek gerekiyor. Fazla sakatlık vermeden 3 puanla ayrılıyoruz buradan." diyerek Leao'yu oyundan alma sebebini açıkladı.