Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi karar!

Süper Lig'de Pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da derbi mesaisi sürerken, kadronun kilit isimlerinden Barış Alper Yılmaz'dan gelen haber sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille'in 4-2 mağlup edildiği mücadelede aşil tendonunda ağrı hisseden milli futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.

LİLLE MAÇI SONRASI AĞRILARI ARTTI

Fransa'daki zorlu Lille müsabakasının ardından ağrıları artan Barış Alper Yılmaz için Florya'da sağlık heyeti teyakkuza geçti. Geçen sezondan bu yana hem kulüp hem de A Millî Takım formasıyla toplam 60 resmi maça çıkan ve yoğun bir fikstürden geçen 24 yaşındaki oyuncunun durumu yakından takibe alındı. Dünkü antrenmanda takımla birlikte sahada yer alması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAĞLIK HEYETİNDEN ÖZEL PROGRAM VE FEDAKÂRLIK KARARI

Milli futbolcunun kontrollerini gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, oyuncunun fazla yükleme yapılmadan hafif tempoda antrenmanlarına devam etmesi yönünde karar bildirdi. Derbide sahada yer almak adına her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu teknik heyete ileten Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyme ihtimali oldukça güçlendi.

OKAN BURUK HÜCUM DÖRTLÜSÜNÜ BOZMAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'ın durumunun iyiye gitmesiyle birlikte Lille deplasmanında zaferi getiren hücum hattını korumayı hedeflediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının dev derbide ileri uçta Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen dörtlüsüne görev vermeyi planladığı kaydedildi.