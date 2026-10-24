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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi karar!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille zaferi sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'da olağanüstü hal ilan edildi. Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyetinden millî futbolcu için karar çıktı.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi karar!
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de Pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da derbi mesaisi sürerken, kadronun kilit isimlerinden Barış Alper Yılmaz'dan gelen haber sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille'in 4-2 mağlup edildiği mücadelede aşil tendonunda ağrı hisseden milli futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.

LİLLE MAÇI SONRASI AĞRILARI ARTTI

Okan Buruk tan Fenerbahçe derbisi öncesi karar! 1

Fransa'daki zorlu Lille müsabakasının ardından ağrıları artan Barış Alper Yılmaz için Florya'da sağlık heyeti teyakkuza geçti. Geçen sezondan bu yana hem kulüp hem de A Millî Takım formasıyla toplam 60 resmi maça çıkan ve yoğun bir fikstürden geçen 24 yaşındaki oyuncunun durumu yakından takibe alındı. Dünkü antrenmanda takımla birlikte sahada yer alması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAĞLIK HEYETİNDEN ÖZEL PROGRAM VE FEDAKÂRLIK KARARI

Okan Buruk tan Fenerbahçe derbisi öncesi karar! 2

Milli futbolcunun kontrollerini gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, oyuncunun fazla yükleme yapılmadan hafif tempoda antrenmanlarına devam etmesi yönünde karar bildirdi. Derbide sahada yer almak adına her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu teknik heyete ileten Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyme ihtimali oldukça güçlendi.

OKAN BURUK HÜCUM DÖRTLÜSÜNÜ BOZMAYACAK

Okan Buruk tan Fenerbahçe derbisi öncesi karar! 3

Teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'ın durumunun iyiye gitmesiyle birlikte Lille deplasmanında zaferi getiren hücum hattını korumayı hedeflediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının dev derbide ileri uçta Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen dörtlüsüne görev vermeyi planladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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