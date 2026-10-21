Okan Buruk'tan Lille zaferi sonrası Fenerbahçe açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşma öncesinde doğum gününü kutlayan tecrübeli teknik adam, galibiyetin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"5 GÜN SONRA FENERBAHÇE MAÇI VAR"

Kritik bir haftaya girdiklerini ve ilk hedefi başardıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra bir derbi var. Lille iyi bir takım. Fransa'da liderle aynı puandalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için, Türk futbolu için sevindirici" dedi.

"KORNER GOLÜNE ÇALIŞMIŞTIK, YANITINI ALDIK"

Maçın kırılma anlarına ve taktiksel detaylara değinen Buruk, "1-0 öne geçiyoruz, seviniyoruz ama benim bile saha kenarında kafamın bir kenarında önceki iki maç öne geçtiğimiz anlar vardı... Psikolojik olarak bunu yaşıyorsunuz. 2-1 sonrası gol pozisyonuna girmeye çok yaklaştık ama becerili işler gerekiyordu. Sallai'nin ikinci goldeki klas hareketleri, Batrakov'un doğru yerde olmasıyla 2-2 oldu. 2-2'ye gelince ikinci yarı oyunu geliştirdik. Korner golüne çalışmıştık. Lig maçında ön direkte vurdurdular, Arsenal'a karşı vurdurdular. Böyle golü bulmak da ayrıca sevindirici. 3-2'den sonra özgüvenimiz yükseldi. Güzel bir maç geçti. İyi oynamak ve kazanmak ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"SON PSG MAÇINA TUR ATLAMIŞ OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ"

Gruptaki gelecek hedeflerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, deplasman galibiyetinin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Lizbon maçını alamadık ama burada bir deplasman galibiyeti çok sevindirici. Puan durumundaki yerimizi yükseltmek mutlu etti. Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz."

TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Lille deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı futbolseverlere de teşekkür eden Okan Buruk, "Burada, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç çok önemliydi. Büyük Galatasaray taraftarına, burada bizi destekleyen tüm Türk taraftarlara çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Onların da hakkını teslim etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.