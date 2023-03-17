Okan Buruk'tan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe sözleri! ''Nasıl 14 maç kazandıysak...''

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un özellikle hakem Zorbay Küçük ve Fenerbahçe sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"1-1'DEN SONRA HATALAR YAPTIK"

"Konyaspor'u tebrik ederim. 1-0 öne geçtikten sonra rakibe çok şans vermedik. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti. Devre arası ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Pozisyon bulduk ama atamadık. 1-1'den sonra yaptığımız hamleler de rakibe pozisyonlar sağladı. Acele ettik, kötü paslar attık."

"ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞAYACAĞIZ"

"İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"9 puan önde girdik ama şimdi Fenerbahçe'nin maçına bakacağız. Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız.",

"İKİ KIRMIZI KARTI VERMEDİ"

İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Raschica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı.

