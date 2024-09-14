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Okan Buruk'tan şaşırtan Osimhen kararı! Rizespor karşısında ilk 11 şekillendi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 09:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Victor Osimhen'i Rizespor karşısında ikinci yarıda sahaya süreceği öğrenildi. Icardi'nin sakatlığı sonrası taraftarların 11'de beklediği Osimhen yerine Batshuayi'nin oynayacağı aktarılıyor.

Okan Buruk'tan şaşırtan Osimhen kararı! Rizespor karşısında ilk 11 şekillendi
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Hata yapmayıp yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda forvette kimin oynayacağı belli oldu.

OSIMHEN YEDEK SOYUNACAK

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Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Osimhen, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda forma şansı bulacak. İlk 11'de Batshuayi'yi kullanmayı düşünen Okan Buruk'un bu kararı sonrası taraftarlar "Bu olay sadece Türkiye'de olur" şeklinde yorumlar yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Batshuayi

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray Osimhen
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