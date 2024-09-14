Okan Buruk'tan şaşırtan Osimhen kararı! Rizespor karşısında ilk 11 şekillendi

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Hata yapmayıp yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda forvette kimin oynayacağı belli oldu.

OSIMHEN YEDEK SOYUNACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Osimhen, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda forma şansı bulacak. İlk 11'de Batshuayi'yi kullanmayı düşünen Okan Buruk'un bu kararı sonrası taraftarlar "Bu olay sadece Türkiye'de olur" şeklinde yorumlar yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Batshuayi

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe