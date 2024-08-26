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Okan Buruk'tan Young Boys maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! Muslera ve Davinson...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 17:43
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu İsviçre temsilcisi Young Boys'u rövanş maçında yarın sahasında konuk edecek. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Galatasaray Salı günü 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 3-2'lik skorla kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Kaan Ayhan ile birlikte Young Boys rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "İyi durumdayız. Motiveyiz! Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var! Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok..."

MUSLERA AÇIKLAMASI

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Başarılı teknik adam ilk maçın ilk yarısının son anlarında sakatlanan Fernando Muslera için şu ifadeleri kullandı: Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz. Davinson Sanchez'in sakatlığı var."

TARAFTARLARA MESAJ

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Basın toplantısında Kaan Ayhan ile birlikte katılan Okan Buruk, taraftarlardan oyun içinde sabırlı olmalarını isteyerek, "Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim.''

GALATASARAY 2 SENEDİR OYUN PLANINDAN ÖDÜN VERMEDİ

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''Ana bir oyunumuz var. İç sahada dominant bir oyun kurmayı istiyoruz. Oyuncular değişse de mentalitemiz değişmiyor. Zaman zaman değişik oyuncular elbette kullanacağız."

"2 senedir buradayız. Galatasaray ne Bayern'e ne Manchester'a karşı oyun planından ödün vermedi. Bu zamana kadar oynadığımız oyundan yarın da ödün vermeyeceğiz."

''SOSYAL MEDYA BİR KUYU''

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"Transfer döneminde takımlarda dalgalanmalar olur. Ancak bizim yaşamadığımız ve takım içerisinde çok fazla görmediğimiz şeylerin %90'ı uydurma olarak ortaya çıkarılıyor. Bunun üzerinden Galatasaray camiası karıştırılmak isteniyor. Bilinçli veya bilinçsiz. Organize veya organize değil. Bilmiyorum. Eleştiri bu içinde olacaktır. Ancak çok fazla uydurma haber oluyor. Sosyal medya bir kuyu. Oraya ne atarsanız farklı bir şey çıkabiliyor."

BURUK'TAN DAVINSON SÖZLERİ

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"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Muslera ise oynayabilecek durumda."

'SAHADA 11 KAPTAN...'

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"Kaptanlık konusu bizim için maçın önüne geçmiyor, sahaya 11 tane kaptanla çıkacağız. Transfer dönemi netleştiğinde kaptanları belirleyeceğiz."

'MAÇA 12 KİŞİ ÇIKACAĞIZ HERHALDE'

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"Daha gelmeden bir şey okudum. Sara ve Torreira'nın yanında bir de 8 numara lazım deniyor. Herhalde maça 12 kişi çıkacağız. Ne oynadığımız sistemi bilen var, ne yapmak istediğimizi bilen var."

KAAN AYHAN: BU SENE DE İSTİYORUZ

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Sarı - kırmızılıların yıldız isimlerinden Kaan Ayhan ise; "Playoff ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip hem futbolumuzla hem skorumuzla taraftarımızı mutlu edip Şampiyonlar Ligi atmosferini bu sene de yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel oynarız ve hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız." diye konuştu.

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Fernando Muslera davinson sanchez galatasaray şampiyonlar ligi
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