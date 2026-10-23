Okan Buruk’un 12. Fenerbahçe derbisi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 12. derbisine çıkacak.
2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11 müsabakada 1’i hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.
Fenerbahçe ile 24 kez karşılaştı
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındayken rakip oldu. Buruk’un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Okan Buruk’un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:
26.04.2026
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
10.01.2026
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)
01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
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