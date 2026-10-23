SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk’un 12. Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1’i hükmen olmak üzere 6 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk’un 12. Fenerbahçe derbisi
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 12. derbisine çıkacak.

2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11 müsabakada 1’i hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe ile 24 kez karşılaştı
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındayken rakip oldu. Buruk’un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Okan Buruk’un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

26.04.2026
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

10.01.2026
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Formula 1’de sıradaki durak ABDFormula 1’de sıradaki durak ABD
Güneş'ten milli takım açıklaması: Benimle görüşmediler!Güneş'ten milli takım açıklaması: Benimle görüşmediler!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.