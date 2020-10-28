Okan Buruk: Üzülsek de, tecrübe kazandık

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

47 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "2 maçtır bir özgüven kazanıyoruz. Oyun olarak, istek olarak, maç içindeki aksiyonları değerlendirdiğimde oyuncularımın yaptığını değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın birçok yerinde izlendi. Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum. Kaybetmek tabii ki üzücü ama oyun olarak dimdik durduk. Paris takımına, geçen maç Leipzig takımına oyun içinde bu kadar üstünlük kurmak, bu kadar kalesine gitmek çok değerli. Üzülsek de bu bizim için bir tecrübe. Belki de daha çok inanmamız lazımdı, belki biraz daha inansak bu maçı kazanabilirdik. Maçı izleyen herkesin belki de 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir sahada vardı." dedi.

Okan Buruk açıklamalarının devamında; "Geçen sene final oynamış bir takımın hocası sizin takımınızı övüyor, bu bizim için önemli. Şimdi 2 MANU maçı var arka arkaya. Her takıma karşı bu oyunu ortaya koymaya çalışacağız. 4 maç var, hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyun olarak 2. maçlar belki de bizi puan olarak onurlandıracaktır." dedi.

