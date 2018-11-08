Okan Buruk: Volkan Demirel iyi bir kaleci, sadece medyada yer alan bir haber

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, ligde üst üste deplasmanda mücadele ettiklerini ama iyi oyun oynamalarına rağmen Beşiktaş ve Göztepe’ye karşı puansız geriye döndüklerini dile getirdi. Son vuruşları istedikleri gibi olmasa da rakip kaleye etkili gittiklerini ifade eden Buruk, "Çıkarken kaybettiğimiz toplar bize sıkıntı yaşattı. Göztepe deplasmanında yediğimiz goller çıkarken kaptırdığımız toplardan kaynaklandı. İyi oyun ama karşılığında puan olmayan maçların üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu.

Hafta sonu oynayacakları Başakşehir maçı için oyuncularının performanslarına güvendiğini ve galibiyet için çalıştıklarını vurgulayan Buruk, "Ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. İç sahada kendi seyircimizle birlikte oyuncularımın performansına güveniyorum. Geçmiş haftalardan bize artı sakat ve cezalıların geri dönmesi. Bu hafta cumartesi daha da artacağını düşünüyorum. Buradaki tutku, arzu, kazanma istediğimiz daha fazla olacak. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu olacak. İnşallah taraftarımız destek verirse onları mutlu edip kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim adımıza kazanmamız gereken maçlardan biri. Başakşehir de hedefi için kazanmaya mecbur” şeklinde konuştu.