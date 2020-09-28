Okçuluğun kalbi Altındağ’da atacak

Altındağ Belediyesinin dev spor yatırımları için çalışmalar başladı. Yüzme havuzları ve spor salonlarının yapımı devam ederken, okçuluk tesisi için de geri sayım başladı.

Altındağlı gençlerin hedefi 12’den vurmasına çok az kaldı. Doğantepe’de inşasına başlanan tesisle Altındağ okçuluk sporunun da başkenti olacak. Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluğa gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız" dedi.

Gelişime katkı sağlıyor

Okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı "Kişinin kendine güvenini arttıran, konsantrasyonu geliştiren ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyen okçuluk, ayrıca el ve ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlayarak günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.