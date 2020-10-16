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Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde sıralama ve bireysel eleme atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun Kovid-19 tedbirleri kapsamında güvenli şekilde sürdüğünü belirtti.

Şampiyonanın 2020'nin son turnuvası olduğuna dikkati çeken Topaloğlu, organizasyona katılımın yoğun olduğunu, sporcuların güzel bir performans sergilediğini dile getirdi.

Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 18 Ekim'de sona erecek.

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