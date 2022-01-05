Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde klasik ve makaralı yayda bireysel eleme atışları gerçekleştirildi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, eleme atışlarında yarı finale yükseldi. Milli sporcu, 7 Ocak Cuma günü madalya için yarışacak.

Turnuvada yarın klasik ve makaralı yayda takım madalya atışları yapılacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz