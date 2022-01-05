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Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

05.01.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz yarı finale yükseldi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde klasik ve makaralı yayda bireysel eleme atışları gerçekleştirildi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, eleme atışlarında yarı finale yükseldi. Milli sporcu, 7 Ocak Cuma günü madalya için yarışacak.

Turnuvada yarın klasik ve makaralı yayda takım madalya atışları yapılacak.

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