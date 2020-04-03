Okçulukta hedef sağlık, rakip korona

Koronavirüs salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası spor etkinliklere ara verilmesinin ardından Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Antalya kampını sona erdirip, ev ortamında çalışmalarına devam ediyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, koronavirüs salgını kapsamında Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak sıkı önlemler aldıklarından bahsetti. Dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ulusal ve uluslararası etkinliklerin iptal edilmesinden ve ortaya çıkan belirsizlikten sporcularımızın etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenip, 23 Temmuz 2021'e alındığını hatırlattı.

OKÇULUKTA E-ANTRENMAN DÖNEMİ

Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nda olimpiyat kadrosundaki 12 sporcunun evinde çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Ergin, "Bizler de okçuluk milli takımı olarak Antalya'daki kampın ardından güvenli ve sağlıklı olacağı düşüncesiyle antrenmanlarımızı ev ortamına taşıdık. Olimpik kadromuzda yer alan 12 sporcumuz aileleriyle sağlıklı ve güven içerisinde evinde çalışmalarını sürdürmekte. Teknik ekip olarak her gün yaptığımız canlı bağlantılarla sporcularımıza günlük program verip, gelişim sürecini takip ediyoruz. Sporcularımız evlerinde kısıtlı imkanlara sahip olsa da sportif performansını ve motivasyonuna devam ediyor" diye konuştu.