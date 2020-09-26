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Oktay Yılmaz’dan gençlere ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 26.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunusemre Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, merkezdeki gençlerle sohbet etti.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunusemre Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunusemre Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, merkezdeki gençlerle sohbet etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunusemre Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Gülhan ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, kısa bir süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhtiyaç duydukları her konuda Yunusemre Gençlik Merkezi’ne gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, günümüz gençlerinin gelecekte önemli mevkilere geleceğini ve ülke yönetiminde söz sahibi olacağını belirtti.
Gençlerin iyi bir ilim ve irfanla yetişerek gelecekte memleketin refahı, insanların mutluluğu için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bir ülkenin geleceğini ancak ve ancak eğitimli, bilinçli gençler şekillendirir. Nüfusumuzun büyük bir bölümü çocuk ve gençlerden oluşuyor. Dünya nüfusunun her geçen gün daha fazla yaşlandığı günümüzde genç nüfusumuz bizim en büyük potansiyelimiz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri bir bir hayata geçirdik. Bir taraftan sportif ve kültürel aktivitelerle gençlerimizin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan da onların daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya, bütün imkânlarımızı seferber etmeye her daim hazırız” dedi.

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