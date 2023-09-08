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Okul hırsızı Denizli’de çaldı, Nazilli’de yakalandı

08.09.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de iki farklı okuldan 7 adet dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar çalan hırsız Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Okul hırsızı Denizli’de çaldı, Nazilli’de yakalandı

Denizli ilinde 2 farklı okuldan toplam da 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet Powerbank, 6 adet bilgisayar şarj adaptörü, 2 adet cep telefonu şarj kablosu ve 1 adet cep telefonu şarj başlığı çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin C.U isimli şahıs olduğu tespit edildi ve şahsın Nazilli de olduğu bilgisi alındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.U’yu okullardan çaldığı malzemeler ile birlikte kısa süre içerisinde bir apart otelde saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


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