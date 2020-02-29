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Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İlçe Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine Korona(COVİD-19) virüsü hakkında bilgi verildi.Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıda okul idarecilerine, Çinde başlayıp dünyanın bir çok bölgesine yayıla Korona (COVİD-19) virüsü hakkına bilgi verildi.İlçede tedbir amaçlı düzenlenen toplantıda Halk Sağlığı Uzmanı Dr.

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İlçe Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine Korona(COVİD-19) virüsü hakkında bilgi verildi.
Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıda okul idarecilerine, Çinde başlayıp dünyanın bir çok bölgesine yayıla Korona (COVİD-19) virüsü hakkına bilgi verildi.
İlçede tedbir amaçlı düzenlenen toplantıda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Tansel Başsüllü okul idarecilerine
virüsün çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vererek, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyardı.
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Tansel Başsüllü, bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri ve okullarda dikkat
edilmesi gereken temizlik yöntemleri gibi birçok önleyici tedbirler hakkı bilgi verdi.

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

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