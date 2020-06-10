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Okul öncesi eğitim konulu e-konferans

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Zonguldak’ta eğitim yöneticileri ve okul öncesi öğretmenlerle çevrimiçi platformla bir araya geldi.Çevrimiçi olarak konferans formatında gerçekleşen platforma İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürleri, Okul Öncesi Kurum Müdürleri, bünyesinde okul öncesi sınıfları bulunan İlkokul Müdürleri, okul öncesi öğretmenleri, ilgili öğretmenler ve çeşitli illerden de okul öncesi eğitim yöneticileri ve öğretmenler de katıldılar.

Okul öncesi eğitim konulu e-konferans

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Zonguldak’ta eğitim yöneticileri ve okul öncesi öğretmenlerle çevrimiçi platformla bir araya geldi.
Çevrimiçi olarak konferans formatında gerçekleşen platforma İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürleri, Okul Öncesi Kurum Müdürleri, bünyesinde okul öncesi sınıfları bulunan İlkokul Müdürleri, okul öncesi öğretmenleri, ilgili öğretmenler ve çeşitli illerden de okul öncesi eğitim yöneticileri ve öğretmenler de katıldılar. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, platforma katılan okulun öncesi eğitimin tüm paydaşlarına; erken çocukluk eğitim, okul öncesi eğitim başlıkları altında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlık düzeyinde şuana kadar yapılan çalışmaları paylaşarak bundan sonraki süreçte okul öncesi eğitimin bütün boyutlarında Bakanlık nezdinde yapılmakta olan çalışmalar ve Bakanlığın taşradaki birimleri illerde, ilçelerde, köylerde bundan sonraki süreçte okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılabilmesi, merkezlerde ve kırsalda daha çok çocuğun okul öncesi eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için eğitim yöneticileri ve okul öncesi öğretmenlerle birlikte diğer tüm paydaşların yapabilecekleri çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, okul öncesi eğitimin okullardaki uygulamalarına ilişkin olarak; okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ve okul öncesi öğretmenden gelen çok fazla soruya cevap verdi. Katılımcılar tarafından yöneltilen sorularla birlikte okul öncesi eğitimin birçok bileşenini de kapsayan konulara değindi. Okul öncesi öğrencilerin kayıt zamanı, kayıt yaşı, pandemi sonrası telafi eğitimleri, okul öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimleri, sınıf içi uygulamalar, okul ve sınıf ortamları, okul öncesi müfredatı gibi konularda gelen birçok soruyu yanıtlayarak ülke geneli uygulama örneklerinden bahsetti. Platforma katılan öğretmen ve yöneticiler, Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç’a memnuniyetlerini ileterek okul öncesi öğretmen ve yöneticilere gösterdiği yakın ilgi ve Bakanlığın verdiği değeri yansıttığı için teşekkür ettiler.
İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, eğitime başlama yaşının her geçen gün düştüğünü belirterek, bunun memnuniyet verici olduğunu, erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitime verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade ederek; okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasının çocukların sosyal davranış gelişimi ve akademik başarı gelişimine çok önemli katkılar sunduğunu belirterek Zonguldak’ta daha fazla çocuğun okul öncesi eğitime erişiminin sağlanması için, eğitimin tüm paydaşları olarak özel çabalar içinde olduklarını belirterek, her geçen gün Zonguldak’ta okul öncesi eğitime devem eden öğrenci sayısının arttığını ifade ederek MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç’a, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına ve platforma katılan okul öncesi eğitimin gereğine inanarak yaklaşık iki saat süren bu çevrimiçi platformu izleyen tüm katılımcılara Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına teşekkür etti.

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