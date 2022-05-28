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Okul Sporları Masa Tenisi Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

28.05.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 ilden 20 takımın katıldığı organizasyonda yaklaşık 100 sporcu mücadele ediyor

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen masa tenisi grup müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 13 ilden 20 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 100 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, "Çocuklarımızın akademik başarısını önemsiyoruz. Bunun yanında her çocuğumuzun en az bir spor dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olur. Karabük artık bir spor şehri oldu. Bu sene ülkemizin değişik yerlerinden 10 bine yakın sporcumuz ilimize geldi." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de 2022'nin başından itibaren Karabük'te sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise Karabük'ten sporcuların bu yıl düzenlenen Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 12 derece elde ettiğini kaydetti.

Organizasyon, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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