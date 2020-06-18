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Okul yönetiminden “Rabia öğretmenin görevine son verilmedi” açıklaması

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Rabia Ekici’nin pandemi sürecinde görevine son verildiği iddiası okul yönetimi tarafından yalanladı.Okul yönetiminden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuzda 4 yıldan beri görev yapan Edebiyat Öğretmenimiz kurum binamızın önünde izinsiz olarak 17.06.2020 tarihinde basın açıklaması yapmıştır.

Kahramanmaraş’ta özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Rabia Ekici’nin pandemi sürecinde görevine son verildiği iddiası okul yönetimi tarafından yalanladı.
Okul yönetiminden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuzda 4 yıldan beri görev yapan Edebiyat Öğretmenimiz kurum binamızın önünde izinsiz olarak 17.06.2020 tarihinde basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması kapsamında iddiaları doğru olmamasıyla birlikte ilgili personelimizin iş akdine herhangi bir şekilde son verilmemiştir. Üzülerek öğrendiğimiz açıklama sonrası kurumumuz bu açıklamayı yapmayı zorunlu kabul etmiştir. Rabia Ekici’nin iş hakkı kesinlikle sonlandırılmamıştır. Bu bilgiler SGK kayıtlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı personel sözleşmesinde görevine devam ettiği ve herhangi bir çıkış işleminin olmadığı ve bir tebligat veya kurumumuz tarafından verilmiş resmi bir evrak yoktur” denildi.
Öte yandan okul müdürü tarafından Rabia Ekici’ye başka okullar ile görüşme yapabileceği, pandemi sürecinden sonra kadro planlamasında bulunmadığının sözlü olarak beyan edildiği öğrenildi.

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