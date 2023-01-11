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Okuldaki trafoya zarar vererek yangına neden olan şahıs tutuklandı

11.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir okuldaki trafoya zarar vererek kabloları çalmaya çalışırken yangın çıkmasına neden olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Okuldaki trafoya zarar vererek yangına neden olan şahıs tutuklandı

Adli mercilere sevk edilen ve 20 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Uğur Kutku Ortaokulu bahçesindeki trafo yangını ile ilgili çalışma yaptı. Adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) ekiplerinin destekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde 20 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüphelinin kabloları çalmak için olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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